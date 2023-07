“Gladson mandou parar com a fofoca”, diz Bocalom sobre eleições 2024

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), foi um dos convidados da transmissão oficial da Expoacre 2023 do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco.

Bocalom falou sobre os trabalhos realizados pela Prefeitura de Rio Branco e lembrou sobre o projeto que pretende construir, de uma vez, 1001 casas em 2024.

“Deveremos escolher o Dia das Mães para homenagearmos as mães e chefes de família, que devem ser maioria na lista dos beneficiados com esses imóveis”, disse Bocalom.

Eleições 2024

Os caminhos do Progressistas pela Prefeitura de Rio Branco segue indefinidos. Com a pré-candidatura do secretário de Governo, Alysson Bestene, ainda não sabe qual o futuro de Bocalom no partido. Questionado sobre qual será o posicionamento em relação às eleições do ano que vem, o prefeito disse que ainda é cedo para definir a situação e lembrou que tem uma ótima relação com Alysson.

“Eu e ele somos amigos próximos, de muito tempo. Em 2012, quando disputei as eleições, ele foi meu candidato a vice, perdemos por menos de 0,5%”.

Bocalom disse ainda que o próprio governador Gladson Cameli interviu na situação e apaziguou as discussões.

“O que precisamos é trabalhar. O Gladson falou “vamos parar com a fofoca e trabalhar”.

Veja a entrevista na íntegra:

