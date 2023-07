Gracyanne Barbosa pede justiça após morte de seu personal

Em nota, a corporação informou que “a 16ª DP (Barra da Tijuca) apura as circunstâncias do acidente. A perícia foi realizada no local e os agentes solicitaram imagens de câmeras de monitoramento. O autor do atropelamento está hospitalizado e será ouvido assim que receber alta médica. A investigação está em andamento”.

Em seu Instagram, Gracyanne publicou o convite para a missa de sétimo dia com a hashtag “Justiça para o professor Hitallo”. Na legenda, ela escreveu: “Peço para todos aqueles que, assim como eu, tiveram a honra de conhecer e conviver com @hitallo_muller ou até mesmo quem apenas conhecia o seu trabalho (que ele tanto amava), pelas redes sociais. Que postem e compartilhem, queremos Justiça!”, convocou ela.

Muitos seguidores da influenciadora se mostraram surpresos ao saberem do acidente: “Sou mãe de motociclista e meu coração está apertado e em luto 😢”, afirmou uma. “Não o conheci, mas o coração ficou 💔”, declarou outra. “Vamos até o fim por você meu irmão!”, garantiu um terceiro, usando a mesma hashtag que Gracyanne.

Prisão do filho de Belo

Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais, no mês passado, para se manifestar sobre a prisão do enteado, Arthur Paulo Vieira, que foi detido no Rio de Janeiro, no dia 13 de junho, por porte de droga. “Ele tem 31 anos, é casado, pai, trabalhador, divertido, do bem”, explicou

A musa fitness ainda ressaltou que os dois sempre conviveram de forma pacífica e questionou o por que de ter que se pronunciar: “Estão pedindo pra eu me pronunciar sobre ontem, o acontecido com o meu enteado. Mas por que tenho que me pronunciar?”. E completou: “Sempre tivemos uma relação bacana, quem o conhece sabe como ele é!”.

A esposa de Belo finalizou dando uma lição de moral. “Vejo gente comemorando quando lê uma notícia ruim, outros debochando, outros aumentando/inventando história, tentando entender por que/pra que, mas paro pra pensar e vejo que essas atitudes dizem mais sobre as próprias pessoas do que sobre quem eles querem falar”, concluiu.

Pouco mais de dois anos após ver a filha ser presa acusada de integrar quadrilha no Rio, Belo teve mais um de seus herdeiros levado pela polícia. Segundo a colunista Mariana Morais, do EM OFF, Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, foi flagrado na Rodoviária Novo Rio, na região central da cidade, transportando drogas.

Ainda de acordo com a jornalista, o rapaz foi alvo de uma revista, nesta segunda-feira (13/6), na qual os agentes encontraram uma quantidade não informada de maconha. Ele estava voltando de São Paulo quando foi abordado. Após a prisão, Arthur foi conduzido para a delegacia no Centro da cidade (4ª DP).