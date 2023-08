Homem que foi encontrado morto em motel é policial; caso é investigado

O policial penal Fabiano de Lima Nobre, de 37 anos, foi encontrado morto em um quarto de motel na noite deste domingo (30), na região do bairro Floresta, em Rio Branco.

Segundo informações de funcionários do motel, Fabiano chegou ao estabelecimento sozinho, a pé, por volta das 15h30 e pagou por um quarto por dois períodos, ou seja, por quatro horas. Ao vencer o terceiro período, que não estava pago, funcionários foram avisar Fabiano, que já não respondeu mais aos trabalhadores.

Quando os funcionários do motel entraram no quarto, Fabiano já estava sem vida e gelado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os paramédicos só atestaram morte ao homem.

A polícia considera as hipóteses de infarto ou overdose de drogas, tendo em vista que trouxinhas com cocaína foram encontradas no local.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi recolhido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A causa da morte ainda não foi determinada e será divulgada após a realização de uma necropsia. O corpo ainda será identificado através da papiloscopia, pois a vítima não possuía documentos.

A Polícia Civil de Rio Branco vai investigar o caso e tentar localizar os parentes da vítima.

Ainda segundo informações extraoficiais, o policial penal estava afastado das suas funções, devida um tratamento que estava fazendo, porém, ele também fazia uso de substâncias entorpecentes e supostas complicações com drogas.