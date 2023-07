Homem que teria matado a esposa a golpes de foice é preso e nega acusação

Um homem suspeito de matar a própria esposa foi preso na noite do último domingo (30), em um ramal na zona rural do Bujari, no interior do Acre. O homem já havia sido denunciado por violência doméstica em outra ocasião.

Os militares foram acionados após populares encontrarem o corpo da mulher, de 39 anos, jogado às margens do ramal Linha Nova, um dos mais extensos do município. O cadáver estava coberto com um lençol e tinha um ferimento do lado direito do rosto.

SAIBA MAIS: Marido mata esposa a golpe de foice e deixa corpo jogado em ramal

Informados por populares de que o suspeito estaria no mesmo bar onde bebia com a esposa no dia do crime, os policiais o encontraram conversando normalmente com outras pessoas. O homem disse à polícia que encontrou a mulher já sem vida, durante a madrugada, e que foi ele quem cobriu o corpo.

De acordo com testemunhas, o homem tinha respingos de sangue na roupa e havia saído do bar com a mulher na noite do crime e pela manhã, retornou pedindo ajuda, dizendo que haviam matado sua esposa.

As testemunhas estranharam que, mesmo com a mulher morta, o suspeito foi visto agindo normalmente, dando comidas aos animais da propriedade rural.

Os militares encontraram uma foice coberta de sangue, na parte externa da casa do suspeito, e a entregaram na delegacia local, junto com o homem, para a devida investigação.