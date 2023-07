Marido mata esposa a golpe de foice e deixa corpo jogado em ramal

Francisca Alves Ribeiro, de 39 anos, foi morta a golpes de foice na noite de sábado (29), e o corpo foi encontrado na manhã deste domingo (30), no km 19 do Ramal Linha Nova, no município do Bujari, no interior do Acre. O acusado, que é o marido da vítima, foi preso e identificado como Antônio Eri Campos Veloso, 55 anos.

Segundo informações da polícia, Francisca havia procurado a Delegacia de Polícia Civil na última quarta-feira (26) para fazer um boletim de ocorrência contra Antônio Eri. Na denúncia, havia detalhes da ocorrência, a vítima relatou o marido estava com uma espingarda querendo matar ela.

Na noite deste sábado, a vítima e o acusado estavam bebendo em um bar que fica nas proximidades do local do crime, e por volta das 22h, Antônio saiu primeiro local (possivelmente fazer uma tocaia) e minutos depois a vítima saiu do bar em direção a própria residência do casal.

Ainda segundo a polícia, Antônio afirma que por volta das 4h encontrou a esposa caída sem vida às margens do ramal Dois Irmãos. Às 7h, vizinhos viram o homem dando comida aos seus animais e somente às 8h30 Antônio pediu ajuda no bar e disse que a esposa estava morta.

Policiais militares do destacamento foram até o local e encontraram a mulher coberta com um lençol com golpe de objeto pontiagudo na cabeça. Nas roupas do suspeito havia vários pingos de sangue, colocando o homem na cena do crime. Na casa do casal, foi encontrada uma foice escorada na casa, com marcas de sangue bem recente.

A PM isolou a área para os trabalhos da equipe da Polícia Técnica, que resgatou o corpo que será transferido para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde passará pelos exames cadavéricos.

Diante dos fatos, Antônio Eri recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do Bujari. Após os procedimentos de flagrante, o acusado foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, onde está sendo ouvido na noite deste domingo pelo delegado plantonista e ficará a disposição da Justiça.