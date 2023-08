Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira

Liberdade sacrificada

Data estelar: Lua quase Cheia em Capricórnio

É muito difícil admitir que, mesmo cientes de que a Vida não acontece sozinha, que é necessário tomar iniciativas e fazer acontecer nossas aspirações, mesmo cientes de tudo isso e muito mais há uma dimensão em nós que espera por tudo acontecer, que o céu se abra e o que vemos em sonhos se realize por si só.

E não se pode dizer que o realismo mágico seja impossível, porque nossa humanidade tem provas cabais de milagres que subvertem a lógica das forças naturais, não porque sejam sobrenaturais, mas porque temos o convencimento de que natural é o que entendemos, e não tudo o mais que está além do alcance de nosso entendimento.

O problema consiste em que, pretendendo que tudo aconteça por si só, inadvertidamente sacrificamos nossa liberdade de escolher.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Talvez nada seja como você tinha imaginado, mas de alguma forma as coisas são e não há como mudar nada a esta altura do jogo. Importante mesmo é seguir em frente fazendo tudo que esteja ao alcance de seu entendimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua força individual é boa, mas a força grupal é melhor ainda. Quando as pessoas se entendem e conseguem unir forças em torno de um mesmo objetivo, se tornam imbatíveis. Pena que isso não costuma durar muito tempo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que as pessoas ajudem e seu caminho seja menos árido por isso, em primeiro lugar sua alma precisa deixar bem claras suas pretensões, assim as pessoas saberão como podem ajudar, e se o desejam. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Mantenha o foco, porque à medida que as pessoas se reúnem elas dão palpites e opiniões diversas, e assim as questões principais acabam sendo negligenciadas. Mantenha o foco, alguém tem de se ocupar disso. É você.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tome a iniciativa, não se importe com arcar o ônus dessa responsabilidade, você se beneficiará com isso e talvez se beneficiem também pessoas que não o merecem, porém, mesmo assim é necessário avançar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure pensar fora da caixa, ampliando seu entendimento para além do que você imagina que seria melhor acontecer. Este é um momento em que a vida subverte os planos de todo mundo, porque apresenta seus mistérios.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São tantas emoções que não cabem no dia a dia, tudo fica revirado e estranho, porém, é a mesma vida de sempre, em busca de seu melhor estado, para proteger o caminho e conduzir seus passos na melhor direção possível.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Este é um momento onde é propício que a concordância predomine, o contrário do habitual, em que o conflito reina. Como este tipo de momento é raro, é melhor sua alma o aproveitar e fazer bom uso dele.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O bem-estar é disponível para qualquer alma que se atrever a levantar âncoras do passado e se lançar com bravura e determinação à aventura de viver. Tudo é complexo, mas tudo pode, também, ser desfrutado.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Horizontes amplos se descortinam à sua frente, e neste momento seria melhor sua alma se deixar carregar pelo entusiasmo que esses provocam, porque falam de um futuro desejável, de um futuro possível.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esse oceano de sentimentos há de servir para alguma coisa, pois, este é um momento da vida em que não há tempo para naufragar nesse oceano de sentimentos, é preciso transformar as sensações em ações concretas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As palavras hão de se converter em ações o mais rapidamente possível, sem medo de errar, com muita vontade de acontecer e com flexibilidade para, sem sair dos trilhos, se adaptar às circunstâncias reinantes.