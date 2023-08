Intercâmbio cultural: peruanos trazem confecções e produtos para Expoacre 2023

A Expoacre trouxe mais uma vez o intercâmbio cultural com diversas pessoas do Peru, país vizinho do Acre, que trouxeram produtos de confecções e alimentação para expor e fazer negócios.

Segundo Alejandro Salinas, os peruanos trouxeram produtos da culinária do país, principalmente produtos derivados do caroço do cupuaçu, chocolate feito do cupuaçu e farinhas, como a de banana.

“Aqui temos farinha de banana para milkshake, sorvetes. Nós temos alhos, temos batata, abacate, verduras, frutas, temos a cooperativa do único sal rosa que existe no continente americano, que é o que fica no Vale Sagrado e assim temos vários outros produtos que em breve estarão no mercado dos acreanos”, destacouu.