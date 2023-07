Lavador de carros que foi sequestrado foge de cativeiro e pede ajuda em canteiro de obras

O lavador de carros Anderson Brandão da Silva, 28 anos, conseguiu fugir do cativeiro em que estava após ter sido sequestrado nesta sexta-feira (28), na região do bairro Floresta Sul, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da Polícia Militar, Anderson foi sequestrado durante a tarde no local onde trabalhava por bandidos que estavam em um carro de cor preto. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Em seguida, ele foi levado a um cativeiro em uma casa de madeira numa área de mata no loteamento Praia do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco, onde os criminosos colocaram um capuz em sua cabeça e o amarraram.

No cativeiro, os bandidos utilizaram o celular da vítima para enviar uma foto de Anderson amarrado para familiares do homem e pediram um resgate de R$ 20 mil. A mãe de Anderson chegou a enviar áudios a um pastor e pediu orações para o filho.

Ainda de acordo com a PM, Anderson aproveitou um momento de descuido de um dos criminosos durante a noite e conseguiu se desamarrar e fugiu pela área de mata. Ele conseguiu chegar a um canteiro de obras na Via Verde, onde pediu ajuda aos seguranças do local, que acionaram as forças de segurança.

Os policiais militares do 2º Batalhão levaram Anderson à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito para que ele recebesse atendimento médico, pois estava com um ferimento na região da cabeça. Após receber alta, Anderson foi encaminhado pela Polícia Civil para a Delegacia de Combate a Roubos Extorsões (Dcore) para relatar o ocorrido.