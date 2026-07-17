A ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, afirmou nesta sexta-feira (17) que está preparada para compor a chapa do senador Alan Rick (Republicanos) como candidata a vice-governadora, mas ressaltou que a definição será feita apenas na convenção do partido.
A declaração foi dada durante o lançamento da pré-candidatura à reeleição do senador Sérgio Petecão (PSD), em Rio Branco.
Questionada se estava pronta para ser vice de Alan Rick, Fernanda respondeu:
“Eu estou pronta para ser vice do Alan, mas ainda não temos uma definição do nome de vice. Então é algo para ser definido no dia 25 da nossa convenção. Mas fico muito feliz de ter o nosso nome pleiteado aí. Pronta eu estou!”
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Fernanda Hassem é um dos nomes cotados para compor a chapa de Alan Rick na disputa pelo Governo do Acre. O outro nome mencionado nos bastidores é o do empresário Rico Leite.
A definição do candidato a vice deve ocorrer durante a convenção do Republicanos, marcada para o dia 25 de julho.