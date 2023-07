Lohan e Jonathan são desfalques certos do Sena Madureira na semifinal

O lateral Lohan e o meia Jonathan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos do Sena Madureira na segunda semifinal do Campeonato Estadual Sub-20. A partida decisiva contra o Andirá/Santa Cruz será disputada na terça (18), às 16h45, no Florestão.

Igor Bahia

A diretoria do Sena Madureira fechou a contratação do atacante Igor Bahia, ex-Galvez, e tem até segunda (17), para realizar a inscrição do atleta.

“As inscrições podem ser feitas até um dia útil antes da semifinal. Por isso, todos os clubes, se tiverem vagas, podem inscrever até segunda”, explicou o diretor da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.

Treino na segunda

O elenco do Sena Madureira fará um treinamento na segunda (17), pela manhã, no campo da Assembleia, e o técnico Doka Madureira vai definir a equipe para o duelo decisivo.