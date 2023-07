Mazinho decide se candidatar ao Governo: “Vou disputar com quem for e não estou brincando”

Após se despedir do União Brasil (UB) e decidir se filiar ao Podemos, o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, anunciou, com exclusividade ao ContilNet, que vai disputar o Governo do Estado em 2026.

O gestor disse que sua experiência de dois mandatos à frente do município o credencia à disputa. Serafim afirmou também que pretende deixar Sena Madureira “como um espelho” para o Acre.

“Tenho quase dois mandatos à frente de Sena Madureira, anos de experiência na política acreana que me credenciam a isso. Nós temos muitas obras para terminar lá, para deixar a cidade um brinco. Temos mais de 70 ruas para serem entregues. E vamos, se Deus quiser, fazer tudo que é possível para transformar aquela cidade num espelho para outros municípios. Vamos deixar uma cidade para não ter defeito”, destacou.

“Eu vou ser candidato a prefeito porque não posso. Não vou disputar uma eleição para deputado federal porque a minha esposa é federal. Também não vou disputar uma eleição de deputado estadual porque eu tenho meu deputado estadual eleito por Sena Madureira. Eu tenho essa vontade de continuar no executivo. Sei que muitas pessoas me criticam porque não me conhecem, às vezes, por alguma coisa que falei e tal. Só que quem me conhece sabe quem eu sou. E eu tenho essa vontade de trabalhar mais pelo nosso Estado, levar ideias novas, muitas experiências que eu tive ao longo deste mandato de prefeito”, continuou.

Caso seja eleito governador, Mazinho pretende investir ainda mais em áreas como o Agronegócio e Saúde.

“Eu quero levar tudo isso, entendeu?! Principalmente para a área do Agronegócio, da Saúde. Precisamos melhorar a saúde, o desenvolvimento de renda, a questão do agronegócio. Tenho vontade de expandir tudo isso que fiz e farei em Sena para o nosso estado do Acre para trazer indústria para cá”, acrescentou.

Questionado sobre como avalia outros nomes que estão sendo especulados para a disputa em 2026, Serafim foi enfático:

“Eu vou disputar com quem for, mostrar para a população do Acre o meu nome, quem eu sou, as minhas propostas, entendeu?! Não estou querendo saber quem é que vou enfrentar. Busquei um partido para que eu possa ser candidato a governador. Eu vou disputar para ganhar e não estou brincando de ser candidato. Agora, se a população entender que tem que continuar a mesma coisa que está aí, não tem problema, mas vou colocar meu projeto”, salientou.

O prefeito de Sena disse que saiu do UB e vai para o Podemos porque a primeira sigla já tem postulantes ao Governo.

“Lá tem outros candidatos. Eu não me via dentro daquele projeto. Até conseguiria permanecer lá se fosse disputar o cargo de deputado, mas não é o caso. Minha esposa, por exemplo, se vê naquele projeto porque ela é deputada federal. Eu não quero isso pra mim. O Podemos abraçou o meu projeto. É isso”, finalizou.