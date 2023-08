Miragina lança novo biscoito e cereais na Expoacre; saiba quando estará no mercado

Tradicional na mesa do acreano, a Miragina está na Expoacre 2023 e traz novidades: o lançamento de biscoitos, o Bolachão e o Mini Maizena, e cereais, sendo feijão carioca e arroz branco tipo 1.

José Luiz Felício, proprietário da Miragina, conversou com o ContilNet e revelou que em breve haverá novos biscoitos no mercado. Além disso, José explicou que ainda nesta semana os lançamentos estarão nas prateleiras dos mercados do Acre.

Segundo José, os novos produtos surgiram da necessidade de se reinventar. “Para poder participar e competir com o mercado que vem de fora, do Sudeste, do Sul e se você não criar novos produtos, você fica para trás. Então a gente vai fazendo de acordo com com as pesquisas que nós fazemos junto à população e hoje, a realidade é um lançamento do Bolachão e do Mini Maizena, que está sendo um sucesso maior até do que nós esperávamos”, disse.

O lançamento está acontecendo na Expoacre 2023, no galpão da indústria. “A gente chama todo mundo para vir conhecer”, diz.

Na Expoacre há a possibilidade de fazer uma degustação do biscoito. Nas prateleiras, os biscoitos novos da Miragina devem seguir os preços acessíveis dos outros produtos.

“O nosso biscoito sempre foi em um preço bem acessível à população. Nós trabalhamos com qualidade e preço, é isso que eu acho que é segredo também do sucesso da Miragina, além de usar produto de primeira qualidade, está sempre inovando com novas embalagens, mudando o design de embalagens, as cores, que tudo muda e a gente tem que tá se atualizando”, finalizou.