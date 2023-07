No Acre, médicos poderão fazer segunda etapa do Revalida com isenção na inscrição

Em março de 2023 os médicos brasileiros formados no interior realizaram a prova da primeira etapa da edição do Revalida 2023/1. No Acre, a prova aconteceu no campus da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. No entanto, os candidatos se sentiram prejudicados por conta de um a apagão de energia que aconteceu no local.

Diante disso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), buscando resolver a questão, anunciou que os candidatos que foram reprovados na primeira etapa poderão realizar a prova da segunda etapa do Revalida, desta vez, com isenção da taxa de inscrição.

O Inep aplicará a prova (objetiva e discursiva) em nove cidades brasileiras: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O Revalida

O exame é composto por duas etapas (teórica e prática), que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). O objetivo é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

A divulgação do gabarito e do padrão de resposta (versões definitivas) acontece no dia 8 de setembro. Já o resultado final da primeira etapa sai no dia 2 de outubro.