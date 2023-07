Pedro Antunes vence na Júnior e assume vice-liderança da Fórmula Vee no geral

Mais um grande fim de semana do piloto Pedro Antunes no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O acreano largou na última fila, na corrida desse domingo, 30, e em uma prova de recuperação conseguiu conquistar a sua 8ª vitória, em dez provas, no Campeonato Paulista Júnior da Fórmula Vee.

“Procurei ser agressivo, mas sem cometer loucuras. Fui pra cima desde o início e por muito pouco não consegui vencer”, declarou Pedro Antunes.

Líder e vice-líder

Pedro Antunes é o líder do Campeonato Júnior com 160 pontos e vice-líder no geral com 136 pontos. O acreano, na sua primeira temporada, luta pelos títulos nas duas categorias.

Reta final da temporada

Pedro Antunes quer manter a concentração para a reta final da temporada 23. As duas próximas provas, em agosto e setembro, serão no Velocittar, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Pedro Antunes (e) realizou 13 ultrapassagens para ganhar no domingo.