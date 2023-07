PMs que deram tapa em adolescente durante abordagem são afastados

A Corregedoria da Polícia Militar do Acre decidiu afastar os dois agentes que foram flagradas agredindo com um tapa um adolescente, durante uma abordagem em um bairro de Rio Branco.

O vídeo mostrando o momento da ação foi compartilhado pelo ContilNet e se espalhou nos grupos de WhatsApp.

“Eles estão afastados das funções operacionais e já instauramos o Inquérito Policial Militar. Ficam afastados até o envio do inquérito ao Ministério Público, que irá se manifestar pela denúncia ou arquivamento. Se houver denúncia, continuam afastados, se o MP pedir arquivamento eles voltam para a atividade normal, porém os indícios são muito contundentes e provavelmente os policiais serão denunciados”, disse o corregedor da PM, coronel Rômulo Modesto.

Mesmo com a decisão de afastamento, o gestor informou que os dois policiais não possuem histórico de violência.

Em relação a situação, a Polícia Militar do Acre (PMAC) emitiu uma nota de esclarecimento. “Sobre o vídeo que circula em grupos de WhatsApp e nas redes sociais sobre o atendimento de uma ocorrência no dia 5 de julho, em que aparecem dois policiais militares em uma abordagem, a Polícia Militar do Acre (PMAC) esclarece que a instituição não coaduna com posturas que não estejam de acordo com a legislação e respeito aos direitos humanos”, disse um trecho da nota.