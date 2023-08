Prefeitura de Brasiléia realiza mais de mil atendimentos de saúde na comunidade Cantina

Dando continuidade, o programa Mais Saúde em Ação criado pela Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, para levar atendimento médico, vacinas e exames às comunidades mais distantes da cidade, desta vez beneficiou os moradores do quilômetro 52, seringal São Cristóvão, comunidade Cantina com 1000 procedimentos realizados. O objetivo é levar saúde para mais perto da população, especialmente às comunidades mais afastadas.

Os moradores tiveram acesso a consultas com atendimento medico, odontológico, atendimento psicológico, testes rápidos, HIV, Sífilis e Hepatite B e C testes do covid-19., além de vacinas de rotina, influenza e vacinas do covid-19, dispensação de medicamentos e o exame de Prevenção do Câncer no Colo do Útero (PCCU) para as mulheres.

Estiveram presentes o secretário de saúde, Francélio Barbosa, chefe de gabinete, Suly Guimarães, secretário da associação São Francisco do Figueiredo (Cantina) Flávio da Silva, equipe da saúde e comunidade.

Morador e secretário da associação São Francisco, o senhor Flávio da Silva se mostrou muito satisfeito com a ação de saúde. “ Para nós que moramos numa comunidade distante, mais de 70 quilômetros da cidade, receber tanto atendimento é muito importante, agradecemos a Prefeita de Brasiléia por trazer médicos, dentistas, psicólogos e remédio para todos que vieram para receber atendimento aqui”, afirmou o morador.

O secretário Francélio Barbosa fala a respeito da realização do Itinerante na zona rural. “ Ofertamos serviços de saúde na comunidade Cantina, ramal do quilômetro 52, queremos agradecer cada profissional de saúde e a prefeita Fernanda Hassem por nos oportunizar trazer para a comunidade uma variedade de serviços de saúde, agradecemos, também, aos moradores da comunidade que nos receberam muito bem. Estamos trabalhando para oferecer o mesmo serviço em outras comunidades da zona rural”, disse o Secretário.