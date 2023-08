Primo tenta salvar o outro e os dois morrem afogados em rio no Acre

Na tarde do último domingo (30) duas crianças morreram afogadas no Rio Japiim, em Mâncio Lima. Os dois tomavam banho no afluente quando um deles se afogou e o outro saltou na água para salvá-lo, se afogando também.

As vítimas eram primos, Miguel, 9 anos, e Samuel, 11 anos. Segundo informações de testemunhas que estavam o local, Miguel começou a se afogar e, no intuito de salvar o companheiro, Samuel acabou pulando na água, mas infelizmente não conseguiu e acabou se afogando também.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao chegar no local iniciou as buscas pelas crianças. O rio tem uma profundidade de oito metros e o primeiro corpo encontrado foi o de Miguel, em seguida, os militares localizaram Samuel.

Os dois foram entregues ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.