Professor da Ufac é nomeado por Gladson como novo presidente do Deracre

O governador Gladson Cameli oficializou no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira (6), a nomeação do novo presidente do Departamento de Estrada e Rodagens do Acre (Deracre).

Gladson escolheu o professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), José Roberto de Lima Murad.

Em março deste ano, de forma interina, Gladson havia nomeado Sócrates Guimarães para assumir o órgão.

Quem é José Roberto?

Docente da Universidade Federal do Acre – UFAC, do Curso de Engenharia Civil, José tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Estruturas e Meio-Ambiente. É doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense – UFF, Mestre em Engenharia Civil / Estruturas pela Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Especialista em Gestão de Recursos Ambientais pela União Educacional do Norte e Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Acre.