Quase 20% das mortes violentas no Brasil acontecem na Amazônia

O índice mais alto do país, referente as regiões, é da Amazônia, com registro de uma a cada cinco mortes violentas intencionais no Brasil em 2022. Mesmo que a região responda por apenas 13,6% da população brasileira, os 9 estados da Amazônia Legal tiveram juntos 9.302 mortes violentas intencionais.

Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e os estados da Amazônia Legal são Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, que tiveram, juntos, o número equivalente a 19,57% do registrado em todo o Brasil.

A expansão do crime organizado e do narcotráfico na região é um fenômeno relativamente recente, que tem impactado diretamente os índices de violência, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

O narcotráfico se mistura à criminalidade ambiental na região. Um relatório publicado em junho pela ONU (Organização das Nações Unidas) mostrou que a presença do tráfico de drogas na Amazônia vem ampliando atividades como grilagem e garimpo, extração de madeira e pesca ilegais.