Saiba como ganhar um IPhone 14 na Expoacre 2023

O ContilNet além de transmitir as 9 noites da maior feira agropecuária do Acre, traz também a chance de você ganhar um IPhone 14 novo, oferecido pelo Atacadão do Celular.

Para concorrer, basta acessar o Instagram do ContilNet, em @contilnetnoticias, seguir os perfis do Atacadão do Celular, da Sans Filmes, Sicredi Biomas e Sem Fronteiras e curtir a publicação oficial do sorteio.

Além disso, você precisa marcar uma pessoa nos comentários, e quanto mais comentar, mais chance tem de ganhar.

O sorteio será realizado no dia 06 de agosto, no último dia de transmissão oficial.