Sena Madureira diminui investimentos para disputa do Estadual

Os grandes investimentos realizados na equipe Sub-20 pelos dirigentes do Sena Madureira não serão mantidos no Sub-17, ao menos por enquanto, para disputa do Campeonato Estadual. A equipe estreia nesta terça, 1º, contra o São Francisco, às 14h45, no Florestão.

“Focamos demais no Sub-20 e acabamos não fazendo um bom planejamento para o Sub-17. Neste início da competição teremos um time caseiro, mas confiamos em uma grande campanha”, disse o diretor Rutinaldo Queiroz (Chokito).

Não descartou

Rutinaldo Queiroz não descartou a contratação de reforços. Contudo, deve ser feita uma avaliação depois dos dois ou três primeiros jogos.

Comissão mantida

Doca Madureira e Jarlandes Ferreira, campeões no Sub-20, serão os comandantes do Sub-17.