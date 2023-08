Sicredi está entre as empresas de melhor reputação em Responsabilidade ESG

O Sicredi foi reconhecido pelo Ranking Merco Responsabilidade ESG 2022. A instituição financeira cooperativa, com presença em todos os estados brasileiros, ficou em 8º lugar no ranking setorial de “Serviços Financeiros”. De acordo com a Merco, este é um reconhecimento às empresas mais responsáveis do Brasil nos âmbitos de meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa.

“No Sicredi, buscamos gerar prosperidade nos locais onde estamos presentes e, para isso, o desenvolvimento equilibrado das dimensões da agenda de sustentabilidade é crucial. Assim, o ESG é algo presente no nosso dia a dia e se materializa de várias formas. É em um atendimento simples e próximo ao nosso associado, buscando a melhor solução para suas necessidades, nas nossas assembleias, onde todos participam das decisões da cooperativa, no aumento do nosso impacto social por meio dos diversos programas e iniciativas sociais, culturais e educacionais. Enfim, estamos felizes com esse reconhecimento que evidencia o impacto gerado na vida das pessoas e de suas regiões”, afirma Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade da Fundação Sicredi.

A presença no ranking de reputação em Responsabilidade ESG obtida pelo Sicredi soma-se à posição conquistada em março deste ano, quando a instituição financeira cooperativa constou no Ranking geral da Merco Empresas 2022, que mede a reputação corporativa. Na ocasião, ficou em 9º lugar também na categoria “Serviços Financeiros”.

A Merco realiza os monitores corporativos que são referência em mais de 16 países da América Latina e Europa e vem avaliando a reputação das empresas desde o ano 2000. Os rankings são abertos e a presença das empresas depende exclusivamente do reconhecimento obtido. Assim como nas edições anteriores, o Ranking Merco apresentou as 100 melhores empresas em um cenário geral de responsabilidade ESG e aquelas que se destacam nas práticas de cada um de seus pilares, resultando em mais três rankings de acordo com as siglas Environmental (E), Social (S) e Governance (G), além dos rankings setoriais.

A metodologia parte de entrevistas com membros da alta direção de empresas, que apontam as companhias de melhor Responsabilidade ESG. A partir dessa primeira listagem, são feitas entrevistas com diversos outros grupos, incluindo especialistas em responsabilidade social corporativa, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas de informação econômica. Desde a edição do ano passado, conta também com a pesquisa Merco Sociedade, monitor que mede a reputação da perspectiva cidadã. Em complemento, são consideradas as avaliações de Merco Digital, ou seja, a “conversação” gerada nos meios digitais, além dos indicadores respondidos pelas próprias empresas.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação de seus mais de 7 milhões de associados, os quais exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.