“Tirou nosso trabalho”, diz um dos fotógrafos mais tradicionais da Expoacre sobre celulares

Conhecido como Pirulito, um dos fotógrafos mais tradicionais do parque de exposições contou ao ContilNet que apesar de ter modernizado o equipamento, o celular tirou o trabalho dos fotógrafos que circulam pela feira.

Antônio, conhecido como Pirulito, trabalha há 46 anos com fotografias. “Hoje em dia o celular tirou o nosso trabalho. Eu me modernizei, comprei uma máquina nova, mas a tecnologia avança e a gente fica para trás”, disse.

Pirulito contou que na primeira noite de Expoacre tirou apenas 7 fotos. “Mesmo com o celular, eu ainda tiro foto de eventos. Ontem fui em um casamento e tirei fotos. Olha aqui”, disse, mostrando as fotos para a reportagem do ContilNet.

“Eu comprei uma máquina boa, que faz foto melhor que o celular. E eu continuo procurando aqui, não pode parar. Eu faço barata a foto. Mas eu só tiro, não mando. Eu vou lá no laboratório e levo as fotos, depois as pessoas me procuram e eu entrego”, explicou.

Tradicional na Expoacre, o senhor João Gomes da Silva, é o fotógrafo que tira foto de crianças em um cavalo e uma pelúcia há mais de 15 anos. “Eu quero que as crianças venham, porque se não vier, não tem foto. Ontem a movimentação foi boa, hoje ainda não começou, mas eu espero que a criançada venha”, disse.

Seu João contou que no ano anterior, ficou em outro ponto que favorecia a venda das fotografias, mas este ano espera que as vendas continuem.