VÍDEO: mães de autistas denunciam Unimed no Acre após descredenciamento de clínicas

Nesta semana, a Unimed, uma das principais redes particulares de Saúde no Acre, descredenciou uma série de clínicas especializadas e suspendeu o convênio com as unidades. Com isso, o hospital encaminhou todos os pacientes que utilizavam o serviço das clínicas para um centro chamado Unimed Terapias, que deve ser inaugurado em breve.

Um grupo de mães e pacientes se manifestaram contra a decisão da Unimed, nesta segunda-feira (10), em frente à Secretaria da Fazenda (Sefaz), em Rio Branco. De acordo com uma das manifestantes, a rede de planos de saúde nem chegou a notificar os usuários sobre o descredenciamento das clínicas.

“Na quinta-feira, 06 de julho, os usuários de algumas clínicas tomaram conhecimento através das clínicas, porque a Unimed não comunicou seus beneficiários sobre os credenciamentos. Algumas clínicas serão em agosto, outras em setembro”, disse.

Os usuários que mais devem ser impactados com a mudança são os com Transtorno de Espectro Autista. Acontece que a carga horária de terapias disponibilizado pela Unimed Terapias não é o suficiente para atender as necessidades estabelecidas nos laudos dos pacientes.

“Alguns usuários que já foram direcionadas para esse instituto, disseram que ela não tem carga horária suficiente que os laudos pedem. No tratamento de autismo, por exemplo, a chamada Terapia ABA, pedem 10 horas, às vezes 15 horas, e o agendamento tem sido de realizado duas vezes de 38 minutos”, denunciou.

Além dos usuários de TEA, pacientes de outras condições como Transtorno de Ansiedade, Síndrome de Down e Paralisia Cerebral também terão o tratamento comprometido, segundo os manifestantes. “O Instituto Unimed Terapias foi ofertado somente para o público TEA, e como fica os outros usuários”, questionou.

O Ministério Público do Estado já oficializou o pedido para que a Unimed se adeque em relação às demandas exigidas pelos manifestantes. O hospital tem o prazo de 05 dias para responder. Caso não haja uma conciliação, os usuários disseram que irão entrar judicialmente com uma Ação Civil Pública, contra a Unimed.

Veja o vídeo da manifestação: