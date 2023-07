Wilma Petrillo, viúva de Gal, se envolve em escândalo na Justiça

Esta coluna descobriu que as coisas não andam nada boas para Wilma Petrillo, viúva da cantora Gal Costa. Isso porque, após as últimas polêmicas envolvendo seu nome, esta coluna, que tem amigos espalhados por todos os cantos do país, descobriu que ela ainda está enfrentando um processo na Justiça.

Pois é, caros leitores. Segundo os autos que a coluna teve acesso com exclusividade, a ação envolve a compra e venda de um imóvel. Daniela Cutait, autora do processo, alegou ter feito a venda para Gal em 31 de julho de 2020. Com a morte da cantora, Wilma Petrillo se manteve como possuidora do imóvel.

No contrato estava escrito que, após a transmissão do imóvel, a nova proprietária teria 30 dias para mudar a titularidade junto de prestadores de serviços competentes com tributos, tarifas e contribuições. Acontece que a mudança não foi feita dentro do prazo que o contrato exigia.