Após serem abandonas pela mãe, gêmeas autistas são levadas para abrigo no Acre

Na última quarta-feira (23), um caso de abandono de incapaz foi registrado na unidade de segurança pública de Sena Madureira, interior do Acre.

Duas irmãs gêmeas de 13 anos foram largadas pela mãe, em frente à casa do pai.

RELEMBRE: Mãe abandona duas filhas autistas na frente da casa do pai e vai embora

O pai das meninas explicou que, em datas passadas, houve uma audiência e ficou determinado que as meninas ficariam provisoriamente com a mãe enquanto ele cuidaria do outro filho que é autista e precisa de um acompanhamento especial.

Com o abandono, o Conselho Tutelar de Sena Madureira foi acionado. Sem o pai ter condições de cuidar das meninas, elas foram encaminhadas à um abrigo da cidade.

O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário. A Polícia Civil também investiga a situação.