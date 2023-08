Arlindinho Cruz “pula a cerca” e namorada faz a “egípicia”. Entenda!

Depois de ser exposto pela mãe de sua filha por não pagar pensão, Arlindinho Cruz pode estar envolvido em mais uma polêmica. A coluna descobriu, através de uma um passarinho azul, que o sambista traiu a atual namorada, Lillayne Pereira. E embora seja novidade para você, meu caro leitor, para a moça não foi. Ela também soube, mas decidiu fingir que nada aconteceu e aceitou a traição de bom grado.

Segundo nossa fonte exclusiva, o cantor foi para o Maranhão fazer um show no último sábado (5/8) e aproveitou a viagem para encontrar com Jessyca Ferreira, que ficou com o artista no hotel até o horário da apresentação. A atual namorada do filho de Arlindo descobriu a pulada de cerca através de postagens no Instagram, levantando a ira do cantor, que tentou saber como o caso vazou, mas sem sucesso.

Jessyca Ferreira é maranhense e personal trainer. É graduada em fisioterapia e pós-graduada em Fisiologia do Exercício e Biomecânica. Tem o perfil limitado no Instagram somente para amigos e cita o salmo 91 na bio, que diz “você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios”.