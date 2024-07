Após mentir sobre Silvio Santos, SBT admite internação do apresentador

Após inicialmente negar a informação sobre a internação de Silvio Santos por H1N1, o SBT confirmou nesta quinta-feira (18/7) a hospitalização do apresentador. Michelle Barros, no Chega Mais, leu a declaração: “O SBT confirma que nosso querido Silvio Santos está com Influenza A.”

“Ele está sendo medicado e no hospital. A família agradece o carinho que todos estão tendo conosco. E a gente fica aqui na torcida já já para mais notícias. Silvio Santos está internado, mas está bem”, acrescentou.

A informação foi veiculada inicialmente pela Folha de S. Paulo na tarde dessa quarta-feira (17/7). O Homem do Baú pode receber alta ainda hoje ou amanhã (19/7), após saírem os resultados dos exames que realizou no hospital Albert Einsten.