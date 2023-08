‘Camarote improvisado’: público coloca cadeiras de praia ao lado do palco para ver show dos Barões da Pisadinha

Na expectativa do tão aguardado espetáculo dos Barões da Pisadinha, uma das atrações mais esperadas da Expoacre Juruá 2023, os fãs estão indo além para garantir uma visão privilegiada. Com o palco prestes a receber a energia contagiante da banda, a inauguração da Arena de Shows nesta quarta-feira (30) promete marcar o 1ª dia.

A proposta é simples: um show gratuito que visa atrair uma multidão de entusiastas da música e fãs dos Barões da Pisadinha. No entanto, com a ausência de camarotes pagos que oferecem vistas panorâmicas, um grupo inovador de amigas de Cruzeiro do Sul decidiu elevar a experiência do público para um novo patamar. A resposta? Um “camarote improvisado” que está rapidamente chamando a atenção.

Horas antes do início do show, o grupo de amigas deu um toque peculiar à sua preparação para o evento. Equipadas com cadeiras de praia, as fãs encontraram um lugar privilegiado próximo ao palco, oferecendo uma vista sem igual para a performance iminente.

Enquanto as amigas de Cruzeiro do Sul desfrutam do conforto de suas cadeiras de praia, a organização da Expoacre Juruá 2023 está antecipando uma multidão ainda maior para prestigiar o show dos Barões da Pisadinha.

Através da transmissão exclusiva, aqueles que não puderem comparecer à arena de shows poderão desfrutar do evento a partir do conforto de suas casas. A cobertura estará disponível por meio dos canais ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, via internet e TV aberta, no canal 8.1.

ACOMPANHE: