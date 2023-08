Com quase 60 anos de existência, Miragina anuncia novos produtos com exclusividade ao ContilNet

O presidente da Miragina, José Luiz, uma das marcas mais tradicionais do Acre, participou da transmissão do ContilNet na Expoacre 2023, nesta quinta-feira (3), sexto dia da maior Feira Agropecuária do estado.

Com quase 60 anos de existência, a empresa que se renova a cada ano, anunciou com exclusividade ao ContilNet novos produtos que estarão no mercado neste final de semana.

É o novo biscoito de maizena, em um pacote de 330g, de sabor tradicional. Além disso, a Miragina inaugura também o bolachão doce, com sabor de leite condensado.

Outra novidade da Miragina, é arroz de 4kg, já disponível nas melhores prateleiras do Acre.

O presidente falou ainda sobre a leve disputa para saber qual dos dois tipos de bolachas é o favorito do acreano: redonda ou quadrada?. “É prazeroso! Ver as pessoas comentando. É uma briga boa. É o time da redonda e o time da quadrada”, disse.

Veja a transmissão na íntegra: