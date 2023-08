Deracre investiu R$ 970 mil em obras de manutenção na Expoacre 2023

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), esteve presente na Expoacre 2023, no período de 29 de julho a 6 de agosto. Em 2023, a autarquia investiu R$ 970 mil em obras de manutenção no Parque de Exposições Wildy Viana.

“É missão do órgão atuar na conservação dos prédios, vias e espaços públicos, assim como na preservação do patrimônio do Estado”, afirmou o presidente do Deracre, Beto Murad.

Segundo Beto Murad, os trabalhadores do Deracre executaram serviços de manutenção, adequação, pavimentação, cercamento, limpeza e tapa-buraco na feira agropecuária.

O Deracre foi responsável pela pavimentação em tijolos maciços da área dos viveiros e entorno da arena de rodeios. Os espaços, garantiram mais mobilidade aos visitantes na exposição de mudas e ações da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e nas provas de peões no rodeio em touros da Expoacre.

Além disso, o presidente do Deracre destacou a presença da autarquia na execução da manutenção da unidade experimental da Secretaria de Estado de Agricultura, onde foram realizados serviços de limpeza e regularização de terreno.

Beto Murad ressaltou, ainda, que o órgão atuou na adequação da pista de motocross, assegurando as condições necessárias para uma prática esportiva apropriada e preparada para as competições.

A parceria firmada do governo do Acre, por meio do Deracre, com o Rotary Club de Rio Branco refletiu em melhorias como o cercamento do espaço do estacionamento, bem como foi uma oportunidade de geração de renda para voluntários, além da garantia de captação de recursos para as atividades sociais realizadas pelo clube.

“Garantimos o apoio a essa importante organização que tem prestado grandes serviços humanitários para os acreanos”, afirmou o gestor.

No intuito de minimizar os impactos da estiagem, a equipe do Deracre trabalhou em um açude no Parque de Exposições, nos serviços de limpeza e conservação. Ainda, o Deracre realizou um trabalho contínuo de limpeza nos estacionamentos e vias internas, bem como na conservação de espaços da Expoacre 2023.

“Foi uma exposição de muito trabalho, e o Deracre garantiu a manutenção dos espaços contribuindo para que as famílias pudessem desfrutar de um ambiente receptivo”, afirmou Beto Murad.

Em 2022, a autarquia fortaleceu a infraestrutura da arena de shows com a pavimentação asfáltica e a construção do muro do estacionamento, além do recapeamento asfáltico de todo o parque, da recuperação dos meios fios, drenagem, entrada e acesso secundário do local.

Estande do Deracre 2023

O estande do Deracre, localizado no Espaço Agroflorestal, apresentou nesta edição: um lounge, que trouxe em sua identidade visual a celebração dos 60 anos da instituição; exposição de uma máquina que faz parte do portfólio institucional; um espaço de realidade virtual, para que os visitantes conheçam a rotina dos trabalhadores; e, ao lado, um heliponto, que serve de base para o Estado.

“O Deracre celebrou 60 anos e trouxemos os visitantes que puderam ter um contato com as grandes obras da autarquia executadas pelo Acre”, enfatizou o presidente do Deracre, Beto Murad.

No espaço de realidade virtual, o visitante conheceu a rotina dos trabalhadores nas obras executadas pelo Deracre com auxílio da tecnologia de interface. Por meio de recursos gráficos 3D ou imagens 360º, o usuário comanda a direção e pode olhar as obras, tendo uma sensação de presença em um ambiente de imersão virtual.

Crianças acompanhadas dos responsáveis puderam descer e subir da máquina exposta para fazer fotos ou apenas para ter um pequeno gostinho do que é pilotar veículos que pesam toneladas.

Vale do Juruá

Em Cruzeiro do Sul, o Deracre tem trabalhado nesta terça-feira, 8, na aplicação da areia asfáltica usinada a quente (AAUQ) no pátio da arena de shows da Expoacre Juruá, que será realizada entre 30 de agosto e 3 de setembro.

“Iniciamos os trabalhos e seguimos trabalhando para que as famílias possam desfrutar de um local agradável, e a equipe do Deracre trabalha na área de shows”, enfatizou o presidente do Deracre.

A Expoacre Juruá é uma festa tradicional, com comercialização de animais, shows com artistas nacionais e locais, festa do peão, produtos locais e várias atrações.