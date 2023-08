Estado determina reinício das obras da terceira entrada de Tarauacá

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo presidente Beto Murad, determinou o reinício dos serviços de implantação de pavimentação do terceiro acesso ao município de Tarauacá. A assinatura ocorreu nesta sexta-feira, 11, na sede do Deracre, em Rio Branco.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, disse que a obra é extremamente importante para a população de Tarauacá: “A região da cidade de Tarauacá, e sobretudo essa obra, é responsável por uma série de benefícios à sociedade, uma vez que permite a conexão com vários locais e cidades. Facilitando o acesso da população aos diversos serviços. Investimentos importantes que chegam para sanar problemas históricos enfrentados pelos moradores”.

O presidente do Deracre, Beto Murad, contou que a antiga estrada da Colonacre, construída na década de 70 pelos militares, será porta de entrada para o desenvolvimento e progresso do município de Tarauacá. A construção da terceira entrada da cidade deve garantir a ligação dos bairros Copacabana, Avelino Leal e Centro pela BR-364.

“A construção do novo acesso de Tarauacá é um marco para a população, e estamos determinando o reinício dos serviços, cumprindo mais um compromisso do governador Gladson Cameli de gerar emprego e renda, trazendo serviços essenciais como saúde, educação e segurança para as famílias que mais precisam”, afirmou o presidente.

Com investimento total de R$ 11,4 milhões proveniente de emenda parlamentar do deputado federal Jesus Sérgio, a obra é realizada sob a supervisão do Deracre.

Para a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia, é uma obra que representa o progresso, geração de emprego e renda para a população. No local, foi construída uma nova subestação de energia da Energisa que beneficia os alunos do Instituto Federal do Acre, os quais percorrem diariamente a antiga estrada, que antes não contava com iluminação pública.

“É uma obra de extrema importância para nossa cidade, pois além de garantir o fluxo de pessoas e veículos, dará suporte à entrada e saída de caminhões e carretas que levam e trazem insumos para Tarauacá. Além do impacto financeiro da obra, com postos de empregos diretos e indiretos, geração de renda aos municípios, ela mobilizará toda a cidade com a revitalização de várias ruas e avenidas. A terceira entrada de Tarauacá representa o progresso para a nossa Região”, afirmou.

A prefeitura projeta para o futuro a construção de moradias populares para retirada das famílias das áreas alagadiças, duplicação da Avenida Tancredo Neves e construção de um parque urbano. O investimento em infraestrutura na estrada fortalece a mobilidade dos moradores e facilita a entrada e saída de caminhões de mercadorias na cidade.