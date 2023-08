Exército está convocando trabalhadores de até 40 anos, sem concurso, basta ter ensino fundamental

A 10ª Região Militar do Exército Brasileiro abriu um processo seletivo que visa à convocação de profissionais para serem incorporados na situação de Cabo Especialista Temporário.

O Processo Seletivo é uma excelente oportunidade para aqueles que possuem ensino fundamental completo e curso profissionalizante.

O estágio terá duração de 12 meses, nos quais os candidatos deverão se adaptar à vida militar e comprovarão seus méritos para a obtenção de possível prorrogação de tempo de serviço.

O Estágio será realizado em 2 fases:

1ª fase: destinada à absorção de conhecimentos relativos à Instrução Individual Básica, será realizada em uma Organização Militar designada pela 10ª Região Militar.

2ª fase: destinada à aplicação de conhecimentos técnico-profissionais a ser realizada nas Organizações Militares para as quais os estagiários tenham sido designados.

Cronograma:

Período de Inscrição – 14 AGO a 1 SET 23

Incorporação – 1 MAR 24

Etapas do Processo Seletivo:

O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:

Inscrição,

Entrega da Documentação,

Entrevista,

Aferição de Altura,

Avaliação Curricular,

Teste de Conhecimentos, no caso dos músicos,

Inspeção de Saúde (IS),

Exame de Aptidão Física (EAF),

Seleção Complementar,

Incorporação.

TESTE DE CONHECIMENTO

O Teste de Conhecimentos será realizado especificamente pelos candidatos Músicos. O Teste de Conhecimento destina-se a avaliar a capacidade do candidato expor com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade os assuntos ligados à sua profissão.

O Teste de Conhecimento poderá ser composto de prova escrita, e/ou prova prática, e/ou prova didática, nas quais serão abordados conhecimentos necessários ao exercício da atividade pretendida.

EXAME DE APTIDÃO FÍSICA (EAF)

Os candidatos deverão realizar as seguintes atividades:

Durante a realização do EAF, será permitido ao candidato executar até 2 tentativas para cada uma das tarefas, com intervalo, entre estas, de 1 hora para descanso, com exceção da corrida livre no tempo de 12 minutos, que deverá ser realizada com intervalo mínimo de 1 dia.

Requisitos para inscrição:

Ser voluntário,

Ser brasileiro nato ou naturalizado,

Ter, no mínimo, 1,60 m de altura, se do sexo masculino e 1,55 m de altura, se do sexo feminino,

Ter no mínimo 19 anos de idade e no máximo 40 anos,

Estar em dia com suas obrigações perante o Serviço Militar e a Justiça Eleitoral,

Ter concluído com aproveitamento, o curso de nível fundamental e o curso profissionalizante.

Algumas vagas possuem requisitos específicos que podem ser acessados no anexo T do edital, acesse aqui.

Inscrição:

A inscrição deverá ser realizada via internet no endereço www.10rm.eb.mil.br.O valor da taxa de inscrição será de R$20,00.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição estará disponível para os candidatos:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e ser membro de família de baixa renda

Ser doador de sangue, com no mínimo 2 doações em um período de 12 meses;

Ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde

Vagas:

Ainda não foram disponibilizadas as quantidades exatas de vagas pela plataforma do concurso.