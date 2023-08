Karol Conká diz que filho ficou um ano sem ir à escola após o BBB21

Na sequência, a ex-BBB contou como era o comportamento de seu filho à época. “Quando ele foi, fizeram umas piadinhas lá. Ele é muito calmo, ele nunca foi agressivo. Mas ele teve uma reação com o menino. Porque o menino chamou ele de ‘filho da mamacita’”, declarou.

A cantora explicou que conversou com Jorge sobre a situação. “‘Mas você não é o filho da mamacita? Você tem vergonha de ser meu filho? Mas, se você tiver, também pode falar. Porque eu tenho um pouquinho de vergonha de ser eu’”, relembrou.

Karol contou, ainda, que já imaginava que o filho estava sendo alvo quando ainda estava dentro confinada no reality. “Eu pensei: ‘Putz, ele está sofrendo alguma coisa’. Sonhei um negócio lá dentro que me fez perceber que estava rolando alguma coisa”, declarou, antes de relatar o que sonhou:

“Estava em Nova York com uma peruca, querendo muito ser disfarçada, que ninguém me reconhecesse. Eu andava com um carrinho de bebê e o Jorge tinha 8 meses e eu protegia muito esse carrinho. Eu fiquei tentando decifrar esse sonho. E eu ficava assim ‘Vote, me tire, Brasil. Se vocês não me tirarem, vocês são sádicos’. Quando eu vi que eu ia sair, é por isso que eu fico feliz”.