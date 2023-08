‘Nenhum presidente colocou mais recursos no Acre do que eu’, diz Lula ao anunciar vinda ao estado

O presidente Lula confirmou nesta quinta-feira (3) a vinda ao Acre nos próximos dias.

Pelas redes sociais, Lula disse que tem um apreço muito grande pelo Acre e que deverá visitar o estado para inaugurar novos prédios do Instituto Federal do Acre.

A informação havia sido dada com exclusividade pela reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, durante entrevista ao ContilNet na Expoacre 2023, nesta quarta-feira (2).

“Não há nenhum momento da história recente em que um presidente colocou mais investimento no Acre do que nos meus governos. Eu tenho um apreço muito grande pelo Acre. Nós vamos cuidar de todos os estados com igualdade de condições”.

VEJA A PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA: