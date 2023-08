Ocupações: Alysson diz que Governo não falhou com planejamento e que apenas 1 família está em abrigo

Após a ação de reintegração de posse da área ocupada conhecida como ‘Terra Prometida’, entre os bairros Irineu Serra e Defesa Civil, onde o governo retirou cerca de mil moradores de casas, o secretário de Governo, Alysson Bestene, comentou sobre o episódio.

Ao ContilNet, Bestene negou que o Governo tenha faltado com planejamento na ação em relação aos supostos excessos causados pelas Forças de Segurança durante a operação. “É uma questão de desapropriação já sanada judicialmente. O Governo se planejou. Toda a equipe que lá estar prestando assistência para as famílias”, opinou.

Alysson lembrou ainda que o Governo colocou o Parque de Exposições à disposição das famílias afetadas. “Até então, a gente só tem uma família lá. Mas a equipe está lá toda pronta para receber as famílias que não tem para onde ir”.

O secretário informou que o Governo ainda oferece o aluguel social. “Estamos fazendo todo esse cadastro”.

Alysson finalizou explicando que já há um projeto para a construção de um conjunto habitacional na área do Terra Prometida, que deverá ser destinado à essas pessoas. Os recursos estão no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado pelo presidente Lula, na volta do Minha Casa, Minha Vida: “O Governo está tendo um olhar sensível, esse cuidado. E com planejamento a gente a vai chegar aonde o governador Gladson Cameli mais quer, que atender a população com moradia”.