Prefeitura decide exonerar comissionado que zombou de motociclista que perdeu a perna em acidente

O diretor-presidente da Emurb (Empresa Municipal de Urbanização), estatal da Prefeitura de Rio Branco, José Assis Benvindo, anunciou, na manhã desta quarta-feira (2), a exoneração do servidor comissionado Weverton Oliveira Santos, conhecido como Silvio Santos. A exoneração será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (3).

O servidor, que tinha salário da ordem de R$ 4,6 mil, um CC4 (Cargo Comissionado), é a pessoa em áudios vazados na internet entre risos, gracejos e comentários jocosos em relação ao acidente registrado no último domingo (31), na rua Rio de Janeiro, em Rio Branco, em que foi vítima o motociclista Renan Felipe da Silva. No acidente, o rapaz perdeu uma das pernas e, nem mesmo assim, Silvio Santos não teve nenhuma empatia com o acidentado.

A justificativa da direção da Emurb para exoneração é que depois da repercussão do episódio nas redes sociais em que o servidor é execrado por seus comentários, a empresa não quer ter seu nome associado a Silvio Santos.

“Nenhuma empresa, estatal ou não, quer teu seu nome associado a quem causa um episódio desses. Ele fazia parte da nossa equipe de divulgação e não podemos ter o nome dos nossos produtos associados a este episódio lamental em que, por princípios e humanismo, precisamos prestar solidariedade”, disse Assis Benvindo.

Silvio Santos também era assessor do deputado estadual Afonso Fernandes, do PL. O deputado, no entanto, não se manifestou sobre o assunto.