Colisão grave entre carros e moto deixa homem com perna amputada em Rio Branco

Um grave acidente foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira (31), na Rua Rio de Janeiro, uma das principais avenidas de Rio Branco.

Uma colisão entre dois carros – sendo um Toyota Etios e um outro modelo Chevrolet – e uma moto deixou o motociclista que conduzia o veículo de duas rodas com a perna amputada.

A vítima com fraturas expostas ficou agonizando no chão e pedindo ajuda, ainda com o capacete na cabeça. O Samu foi acionado para atender a ocorrência.

Não se sabe o estado de saúde dos condutores dois carros.

Uma parte do muro do Cemitério São João Batista foi destruído com a batida dos automóveis.

Mais informações em instantes.