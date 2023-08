Show de Ceian Muniz agita primeira noite do Festival do Açaí 2023; FOTOS

A noite de abertura do aguardado Festival do Açaí 2023 foi marcada por um espetáculo musical envolvente e cheio de energia, protagonizado pelo renomado artista Ceian Muniz. O palco principal do evento foi iluminado por luzes vibrantes e o público não poupou aplausos para o talento contagiante de Ceian Muniz.

Com uma mistura cativante de estilos musicais, que variou do pop ao reggae, passando por toques sutis de influências regionais, o show de Muniz cativou os presentes desde os primeiros acordes. A plateia, composta por fãs fervorosos e amantes da boa música, não poupou energia, dançando e cantando junto a cada música apresentada.

A voz potente de Ceian Muniz ecoou pelo espaço do festival, levando as emoções do palco direto aos corações dos espectadores.

Além da música, a produção visual também foi um destaque do evento. Projeções de imagens relacionadas à temática do Festival do Açaí 2023 enriqueceram o espetáculo, proporcionando uma experiência multisensorial que agradou tanto os olhos quanto os ouvidos dos presentes.

O público teve a oportunidade de vivenciar uma noite memorável, onde a música de qualidade e a celebração da cultura se uniram para criar um ambiente verdadeiramente festivo. O evento segue até domingo (20) com encerramento do artista Marcynho Sensação.