Show Mari Fernandez: público comparece no parque de exposições; FOTOS

A quinta noite da Expoacre 2023 promete ser uma das mais agitadas do evento, e o Parque de Exposições Wildy Viana já tem registrado um grande fluxo de pessoas ansiosas para prestigiar o tão esperado show da atração nacional Mari Fernandez.

Desde a abertura dos portões, logo nas primeiras horas desta quarta-feira (02) a movimentação tem sido intensa. Famílias, amigos e fãs da cantora têm chegado ao local para garantir um bom lugar e curtir uma noite repleta de música e entretenimento.

Os estandes comerciais, bares e restaurantes estão repletos de visitantes ávidos por conhecer as novidades e saborear as delícias gastronômicas disponíveis no parque. Os comerciantes locais também têm motivos para comemorar, já que o aumento no fluxo de pessoas tem impulsionado os negócios durante o evento.

A cantora Mari Fernandez, conhecida por sua voz potente e carisma contagiante, é uma das grandes atrações da Expoacre 2023. Seus sucessos têm conquistado fãs em todo o país, e a expectativa para seu show é enorme.

A segurança no evento também é uma preocupação constante. A organização da Expoacre 2023 tem trabalhado em conjunto com as autoridades locais para garantir que todas as medidas necessárias sejam adotadas, proporcionando um ambiente seguro e tranquilo para os visitantes.

Além do show de Mari Fernandez, a Expoacre oferece uma variedade de atrações para todos os gostos, como exposições de animais, estandes de artesanato, parque de diversões e apresentações culturais. O evento, que já é tradicional no estado do Acre, atrai turistas de diversas regiões, contribuindo para o desenvolvimento do turismo e da economia local.