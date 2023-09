Acre tem menos de dois médicos para cada mil habitantes, aponta levantamento

Dados da nova Demografia Médica no Brasil, divulgada no dia 12 de setembro, revelam que o Acre é um dos sete estados brasileiros em que a concentração de profissionais da medicina é de menos de dois médicos para cada 1000 habitantes.

No Acre, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população é de 830.026. Ao todo há 1.445 médicos registrados, o que corresponde a 1,74 profissionais por mil habitantes, o que coloca o estado abaixo da média do país.

A média nacional é de 2,69 médicos por mil habitantes, segundo o levantamento. Ao todo, são 545.764 médicos espalhados pelo país.

Além do estado acreano, os outros estados do Norte, a Bahia e o Maranhão também fazem parte do ranking com menos de dois médicos para cada 1000 habitantes.

O Distrito Federal que possuía 5,53 médicos por mil habitantes, segue como a unidade federativa com maior densidade de médicos, agora com 6,13 médicos por mil habitantes, conforme nova versão do documento.