Alysson diz que teve ‘conversa transparente’ com Michelle e avisa que ela segue na base de Gladson

Após a destituição de Michelle Melo do cargo de líder de governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o secretário de Governo, Alysson Bestene, disse que espera que a deputada siga na base governista, mesmo sendo retirada da liderança.

Bestene declarou que teve uma “conversa transparente” não só com Michelle, mas com toda a base do governo na Casa.

“A princípio ela permanece na base. Tivemos uma conversa bem transparente. É uma decisão de governo essa mudança, justamente para cada vez mais melhorar todo e qualquer relacionamento que o governo tenha em relação à base”, disse em coletiva na Aleac.

Porém, em um longo discurso na Aleac, Michelle, usando o slogan do governo, “visão de futuro, governo de todos”, alfinetou o Executivo expondo várias metas que não foram cumpridas por Gladson e de problemas enfrentados pelo governo do Estado.

“Visão de futuro para mim é tirar o Acre do mapa da violência. Visão de futuro não expulsa famílias inteiras e as deixam passando necessidade em frente à Aleac, enquanto as autoridades fazem fotos. Ter visão de futuro é trabalhar para que os índices educacionais subam nas estatísticas de desenvolvimento e não caem, como tem acontecido”.

Michelle ainda não disse oficialmente qual caminho deverá seguir na Aleac. Entretanto, o discurso feito na Casa aponta para uma oposição ao governo. O líder da oposição, Edvaldo Magalhães, fez o convite para que a deputada seja inserida no grupo oposicionista de Gladson.

Uma escolha fácil

Questionado sobre a escolha de Manoel Moraes como substituto, Alysson disse que o deputado tem experiência parlamentar, com 4 mandados seguidos na Casa. Além disso, o fato de ser do mesmo partido que Gladson, pesou na hora da decisão.

“Essa relação [com o secretário] eu creio que pode aproximar [a base], inclusive de relacionamento que possa existir entre o governo e a base. A busca é alinhar tudo isso, de forma muito transparente e respeitosa”.

Recado para a base

Alysson destacou que a reunião desta terça (5) não foi a última. De acordo com o secretário, o governo deverá ter reuniões constantes com os deputados da base para alinhar as ações de governo e projetos enviados pelo Executivo à Assembleia Legislativa.