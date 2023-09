“Não fui convidado, fui convocado”, diz Manoel Moraes após assumir liderança de Gladson

O assunto da destituição da deputada Michelle Melo (PDT) do cargo de líder do governo foi o mais debatido durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (5).

Quem assume o lugar é o deputado Manoel Moraes, líder da bancada do PP, partido do governador. O parlamentar disse que tentou de formas ajudar Michelle a continuar no cargo.

“Sempre agi para tentar conciliar, não só agora, mas nas outras vezes quando houve crise. No caso atual da doutora Michelle, eu estive duas vezes defendendo que conversasse, que procurasse o melhor caminho para que ela continuasse. Mas chegou um ponto que eu não fui convidado, fui convocado. Vou fazer o melhor de mim para que as coisas funcionem”, disse.

Manoel finalizou dizendo que não vê muitos problemas na liderança do governo. “É mais trabalho, mais responsabilidade”.