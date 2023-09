Bebedeira termina com idoso ferido a golpes de barra de ferro e braço quebrado na Sobral

Uma tarde que começou de forma pacífica em um bar na Avenida Sobral, no bairro Sobral, na região da Baixada, terminou em violência neste sábado (16). Nivaldo de Mesquita Ferro, idoso de 62 anos, foi brutalmente agredido a golpes de barra de ferro e teve seu braço esquerdo quebrado, após uma acalorada discussão com outro frequentador do estabelecimento.

De acordo com informações da polícia, Nivaldo estava compartilhando uma bebida com o agressor no bar quando a discussão entre os dois se acirrou. A situação se deteriorou rapidamente, e Nivaldo, em um momento de desespero, tentou agredir o homem com uma faca. No entanto, o agressor conseguiu evitar o golpe e, em seguida, pegou uma barra de ferro, atacando Nivaldo com diversos golpes que atingiram sua cabeça e seu braço esquerdo, causando uma fratura grave. Após a agressão, o acusado empreendeu fuga do local.

Com medo de agravar ainda mais seus ferimentos, Nivaldo correu até uma parada de ônibus nas proximidades, onde pediu desesperadamente por ajuda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prontamente enviou uma ambulância de suporte básico 05 para prestar os primeiros socorros. Os paramédicos conseguiram estabilizar o estado clínico do idoso, que foi posteriormente encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde seu estado de saúde foi avaliado como estável.

Policiais militares do 1° Batalhão realizaram uma busca na região, com o objetivo de localizar o agressor, porém, até o momento, ele não foi encontrado.

A Polícia Civil também entrou em ação, com a Equipe de Pronto Emprego (EPE) colhendo as primeiras informações sobre o caso. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).