Bolsonaristas foragidos reclamam da falta de apoio de políticos e pedem Pix

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) foragidos da Justiça fizeram uma transmissão ao vivo no Instagram para pedir dinheiro e ajuda. Eles ainda reclamaram da falta de apoio de parlamentares bolsonaristas, a quem chamaram de “hipócritas”.

O que aconteceu

Bolsonaristas pediram dinheiro via Pix e ajuda a outros foragidos da Justiça. Eles ainda incentivaram os seguidores a marcar o perfil do presidente do Paraguai, Santiago Peña, e pedir que ele intervenha a favor de outros suspeitos, como Rieny Munhoz Marçula Teixeira, que foi presa na quinta-feira (14) momentos após a live.

Foragidos também reclamaram da falta de apoio de parlamentares bolsonaristas. Foram citados o deputado Nikolas Ferreira (PL) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). Segundo os foragidos, os políticos “fingem” não ver as mensagens ou, quando respondem, se negam a ajudá-los de alguma forma.

Participaram da transmissão ao vivo:

Esdras Jonatas do Santos: há um mandado de prisão aberto contra ele desde fevereiro;

José Renato Gasparim Junior: foragido desde o fim de janeiro, quando teve sua prisão decretada;

Oswaldo Eustáquio Filho: sua prisão foi decretada ainda em 2022 pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal);

Live aconteceu após a condenação do primeiro réu envolvido nos atos de 8 de janeiro. A transmissão foi feita no último dia 14 no perfil de Esdras, que ficou conhecido por chorar enquanto guardas desmontavam um acampamento em frente ao quartel do Exército em Minas Gerais. Uma parte do vídeo foi divulgada pelo site Metrópoles (leia trechos da transcrição abaixo).

Saí daí [Brasil] em 8 de janeiro, entrei em contato com o Nikolas [Ferreira (PL)], entrei em contato com o Cleitinho [Azevedo (Republicanos)]. O Cleitinho me respondeu. Ele é da minha cidade, no estado de Minas Gerais. Ele virou para mim e falou assim: ‘Isso é problema de advogado para você resolver, Esdras. Eu não posso fazer nada'”.

Esdras Jonatas dos Santos, bolsonarista foragido

Tenho que aguentar deputado e senador olhando e fingindo que não está vendo mensagem minha. Estou a ponto de explodir. [?] Vocês, o povo, eu defendo até o fim. Mas filho da p… e hipócrita de deputado e senador que finge que nada está acontecendo, isso me deixa muito triste.

José Renato Gasparim Junior, bolsonarista foragido

O que eu vou pedir para vocês agora? Renato Gasparim, você é um dos maiores articuladores que eu conheço. Presta atenção, cac…, porque você pode ajudar muito. Alguém escreve aí o arroba do Santiago Peña, presidente do Paraguai. Depois, todo mundo que está nessa live vá no perfil do Santiago e escreva: ‘Não deixe entregar os brasileiros. Isso foi uma armação’.

Oswaldo Eustáquio Filho, bolsonarista foragido