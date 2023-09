O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) postou, nesta quarta-feira (6/9), um vídeo em que, indiretamente e em meio a imagens da facada que recebeu, pede a seus apoiadores que fiquem em casa durante as comemorações da Semana da Pátria, celebrada em torno do dia 7 de setembro, data da Independência do Brasil.

A gravação, com forte apelo emocional, recebeu o título: “Nessa semana, onde quer que você esteja, curta com a sua família”. E tem como trilha sonora uma música gospel, cujo refrão diz: “Mas vão dizer que é drama, mas não é. Vão dizer que você está fingindo, mas não é. Só Deus sabe a dor que você está sentindo”. Nas imagens, o ex-presidente mostra trechos do momento da facada que recebeu durante a campanha eleitoral de 2018 em Juiz de Fora, município de Minas Gerais, de sua recuperação e de outras idas a hospitais. No vídeo compartilhado por Bolsonaro, também há trechos de manifestações populares, como as motociatas que ele realizou mesmo no período de isolamento da pandemia de Covid-19. Na imagens, o ex-presidente destaca aliados de sua campanha à reeleição de 2022, como o empresário Luciano Hang, o pastor Silas Malafaia e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), além da esposa Michelle e dos filhos Flávio, Eduardo e Carlos.