Brasileiro foragido nos EUA está em floresta e sem vestígios de sangue, diz polícia

“A polícia está fazendo um ótimo trabalho. Sabemos que ele está dentro do nosso perímetro de buscas, e Cavalcante será preso o quanto antes”.

Na madrugada desta terça, a imprensa norte-americana afirmou, com base em relato de moradores, que Danilo invadiu uma casa, trocou tiros com um residente e fugiu com um rifle. Ao menos sete tiros teriam sido disparados, segundo a Fox 29.