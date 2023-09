Copa Atacadão do Celular vai premiar com R$ 2 mil a musa mais bela; confira

O Atacadão do Celular lançou uma copa para futebol amador no Acre, com uma premiação de R$ 50 mil para o time vencedor. As incrições, que foram abertas na última segunda-feira (11), custam R$ 1.500 e tem um requisito a ser cumprido: todo time deve ter uma musa, que também será premiada.

A musa mais ‘Bella’ será eleita pelo público e ganhará um prêmio de R$ 2 mil. Para obter mais informações e garantir sua vaga, entre em contato pelo número (68) 98427-5258. A categoria Musa mais ‘Bella’, faz referência à loja parceira Sempre Bella.

A grande final será disputada no Estádio Arena da Floresta. As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (11). Serão 64 equipes e o valor da inscrição será de R$1.500. Para mais informações, basta entrar em contato com o número (68) 98427-5258.