Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição boiando nas águas do Rio Acre em Rio Branco

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi descoberto em estado avançado de decomposição, boiando nas águas do rio, próximo ao flutuante Malveira, situado em um porto no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o achado foi feito por moradores locais que se encontravam nas proximidades do flutuante. O corpo estava amarrado com as mãos para trás e amordaçado, indícios claros de um crime brutal.

Imediatamente, testemunhas ligaram para o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para denunciar a descoberta chocante. Policiais militares do 2° Batalhão foram despachados ao local e confirmaram a macabra descoberta. Em seguida, solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos PMs para permitir que a perícia criminal realizasse seu trabalho minucioso. Durante a análise, foi observado que o corpo apresentava evidências de tortura, além de lesões no rosto e no pescoço. Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde serão conduzidos exames cadavéricos e tentativas de identificação.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação do caso, contando com a colaboração da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil.