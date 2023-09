Em agosto, área total de seca no Acre foi a maior em 6 meses, diz Governo Federal

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) divulgou nesta segunda-feira (25) mais um relatório mensal do Monitor de Secas.

Entre julho e agosto, em termos de severidade da seca, apenas 4 estados brasileiros tiveram redução. Em três estados, a seca severa ficou mais intensa. Já em outros 15, houve uma estabilidade na seca extrema. É o caso do Acre.

Nesse período, entre maio e agosto no Acre, a seca grave permaneceu presente em 2% do estado e a seca moderada foi registra em outros 23%. As demais áreas com o fenômeno tiveram seca fraca, que é a mais branda na escala do Monitor.

Porém, durante esses meses, a área total com seca no Acre aumentou de 63% para 64%, de julho para agosto. Essa é a maior área com seca no território acreano desde os 100% registrados em fevereiro de 2023.

No mês de agosto, a área total de seca no estado foi de 97.774km².